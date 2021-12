L’Université de Caen-Normandie va se chauffer plus écolo

Le campus 1 de l’Université de Caen est une ville dans la ville avec ses milliers d’étudiants et enseignants répartis dans 36 bâtiments sur une surface totale de 135.000 mètres carrés. Une “cité” chauffée par une chaudière au gaz située près du stade universitaire. Elle sera remplacée dans deux ans par une chaufferie au bois avec de nombreux avantages économiques et environnementaux

Facture allégée, rejets de CO2 réduits

“Le fait de rénover l'ensemble du système de chauffage va nous permettre de réaliser des économies, une facture qui sera diminuée d'environ 30%” détaille Mathilde Divay, vice-présidente de l’Université de Caen-Normandie, chargée du patrimoine et de l’immobilier. La récente envolée des prix du gaz ne peut que confirmer l’intérêt économique du futur changement. “Mais en même temps, la décision est écologique. On va décarboner ! On va faire une économie de 3.000 tonnes par an de CO2”. La nouvelle chaufferie sera en place pour trente ans, équipée des dernières technologies. “On est dans un système qui est un peu technique, c'est-à-dire qu'il y a un premier système de chauffe et les fumées sont à nouveau remises en chauffe. Donc, on utilise 90% de la potentialité du bois”. Autre atout : un système de contrôle informatique pour gérer la maintenance et programmer les installations. Le plan de relance financera les 8,8 millions d’euros nécessaire à ce renouvellement complet du système de chauffage

Du bois normand

Cette chaufferie XXL puisera son énergie dans une ressource locale. “Nous avons opté pour une économie qui soit la plus circulaire possible. Donc, bien évidemment, le bois ne doit pas faire des kilomètres. Nous restons dans la logique de la transition énergétique et donc le bois sera issu de la filière normande” précise Mathilde Divay. Les riverains devraient voir passer de nombreux camions puisqu’en plein hiver il faudra compter sur une consommation hebdomadaire de 120 mètres cubes de bois. Les travaux préparatoires commenceront rapidement en vue d’une mise en service prévue en octobre 2023.

Ce changement de chaufferie est la première étape de la transition écologique sur ce campus 1 où les premiers bâtiments datent des années 60. Ce sont de véritables passoires thermiques. Le bâtiment B est en cours de rénovation intégrale (1,5 million d’euro) avec changement de fenêtres et nouvelle isolation. Les autres suivront progressivement mais au gré des crédits disponibles, ce qui prendra de nombreuses années.