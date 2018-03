Limoges, France

La faculté de Limoges apparaît à la pointe en matière d'innovation et de transfert de technologies. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à ses travaux de recherche, en quête de nouvelles activités à développer. Mieux encore: l'Université va même jusqu'à accompagner les créateurs de start-ups qui exploitent les recherches faites à Limoges. Ainsi, Cédric Enguehard a créé Dyaméo, il y a tout juste un an. Son activité: "développer une sonde qui va permettre de détecter des cellules cancéreuses directement à l'intérieur du corps humain, dans le corps du patient". Une idée issue de recherches menées par l'Université de Limoges, où il a lui-même été étudiant, et dont il vient d'acheter le brevet.

Ce n'est pas simplement un brevet qu'on récupère, c'est tout un savoir-faire - Cédric Enguehard, créateur de Dyaméo

Le brevet est un chose, mais ce n'est pas la seule, explique le jeune chef d'entreprise: "Ce n'est pas simplement un brevet qu'on récupère, c'est vraiment tout un savoir-faire, toute une façon de procéder et de penser que l'on récupère."

Cédric Enguehard, créateur de Dyaméo © Radio France - Alain Ginestet

C'est aussi une façon d'être accompagné, grâce à l'incubateur de start-up créé au sein même de l'université. Car la faculté ambitionne de s'ouvrir de plus en plus au monde économique, ce qu'elle fait déjà depuis plusieurs années. Elle veut clairement aller plus loin que le seul enseignement ou la recherche, explique Alain Célérier, le Président de l'Université de Limoges: "L'idée c'est de faire en sorte que les entreprises qui sont créées ou qui utilisent nos brevets le fassent dans les meilleurs conditions, et donc de faire en sorte que le produit se développe, et que du coup l'entreprise se développe aussi" détaille-t-il.

Ensuite, "la start-up doit sortir d'incubation et continuer l'aventure" poursuit Youssef Boughlem, le Directeur de l'Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire du Limousin (Avrul). A Limoges, "_le taux d'exploitation de nos brevets est de 27%, c'est l'un des taux les plus élevés de France_. Car c'est bien d'avoir des brevets, mais cela reste une charge, encore faut-il les transférer à des entreprises existantes ou faciliter la création de start-ups qui vont demain exploiter les brevets et donc créer de la valeur à travers les projets qu'ils vont commercialiser", explique encore Youssef Boughlem.

Sachant bien sûr qu'il y aura un retour sur investissement en cas de succès. Normal, puisque sans l'appui de l'Université, certains projets d'entreprises ne verraient sûrement jamais le jour.