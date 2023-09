L'Université de Lorraine met en place des zones de gratuité pour étudiants précaires

Petit électroménager, vaisselle, linge de maison, fournitures de bureau, petit outillage, livre; voilà quelques exemples d'objets très utiles à la vie quotidienne d'un étudiants et dont certains n'ont pas suffisamment de moyens pour les acheter. C'est la raison pour laquelle et pour la premières fois les Bibliothèques universitaires de Lorraine organiseront conjointement les 3 et 4 octobre prochain des zones de gratuité à destination des étudiantes et des étudiants les plus démunis. Pour cela, elles lancent un appel à la générosité des personnels de l'université mais aussi des citoyens de la région lorraine pour constituer des stocks. La collecte a débuté ce lundi et se poursuivra jusqu'au 4 octobre. 12 sites de l'Université de Lorraine serviront de dépôts mais attention, les vêtements, la nourriture et les produits d'hygiène ne sont pas acceptés.

Les dépôts peuvent se faire dès maintenant dans les sites participants :

· Épinal : BU Ingénieurs Enstib et BU IUT - Hubert Curien

· Longwy : IUT - Henri Poincaré

· Metz : BU Saulcy et UFR SciFa campus Bridoux

· Nancy et agglomération : BU Lettres & SHS, BU Droit, BU Santé,

· BU Sciences, BU Ingénieurs Brabois, Médiathèque Artem

· Thionville : IUT Thionville-Yutz

Plus d’info sur : bu.univ-lorraine.fr