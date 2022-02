L'USAP va de nouveau finir la saison en déficit

Le président de l'USAP, François Rivière, fait le point sur la situation financière du club alors que les jauges sont enfin levées ce week-end dans les stades.

Le club sang et or va de nouveau terminer la saison dans le rouge. Sur France Bleu Roussillon, François Rivière, le président de l'USAP, annonce un déficit "d'un million d'euros". Une fois de plus, le patron catalan s'engage à équilibrer les comptes "de sa poche".

A la veille de la réception de Toulouse en Top 14 , le président se montre aussi soulagé ce matin de la levée des jauges dans les stades. "Pour l'USAP, la jauge de 5.000 supporters, c'est une perte de 150.000 euros par match. L'absence de buvettes demain contre Toulouse va entrainer un manque à gagner de 80.000 euros. L'Etat devrait compenser une partie mais sans doute pas l'intégralité". La consommation debout dans les stades ne sera autorisée qu'à partir du 16 février selon le calendrier mis au point par le gouvernement.