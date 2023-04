L'usine Alstom d'Aytré va concevoir et assembler les futurs tramways Citadis de Toulouse, Brest et Besançon

Le nouveau tramway Citadis de Besançon conçu et assemblé à Aytré en Charente-Maritime

L'usine Alstom d'Aytré va concevoir et assembler les 22 futures rames de tramway Citadis que viennent de commander les agglomérations de Toulouse, Brest et Besançon. Le groupe Alstom a annoncé ce jeudi avoir décroché cette grosse commande groupée pour optimiser les couts. Toulouse et Brest sont déjà équipés de tramway Citadis, pour Besançon, c'est une première. Les livraisons s'étaleront de mars 2025 à septembre 2026.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'une commande minimale de 22 tramways, d'autres rames pourront être commandées pendant la période de huit années du contrat décroché par Alstom, pour répondre aux besoins des agglomérations.

Des tramways économes en énergie et respectueux de l'environnement

Ces nouvelles rames Citadis permettront de réduire de 25% la consommation d'énergie par rapport aux rames actuelles, grâce à une "nouvelle motorisation, une gestion efficace du confort climatiques et des éclairages 100% leds", indique Alstom. Elles sont "éco-conçues, recyclables à 95% et revalorisables à 99%", ajoute le constructeur français. Leur conception permet de réduire de 18% les opérations de maintenance.