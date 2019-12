L'usine Alteo demande son placement en redressement judiciaire

L'usine d'alumine Alteo à Gardanne, dont les rejets sont régulièrement pointés du doigt par les écologistes et les riverains, a annoncé le dépôt ce mardi d'une demande de placement en redressement judiciaire. Les commandes d'alumine baissent depuis cet été selon la direction.

Gardanne, France

C'est une énorme surprise : l'usine d'alumine Alteo de Gardanne demande son placement en redressement judiciaire. Selon la direction, les commandes ont chuté brutalement depuis cet été. Pourtant, tout allait pour le mieux il y a encore un an. Alteo connaissait "un niveau d'activité élevé en 2018" et pendant "les six premiers mois de 2019", selon le groupe.

Alors pourquoi la demande d'alumine a-t-elle soudainement baissé ? "La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine affaiblit le marché de l'acier", estime Harold Perrilous, représentant CGT de l'entreprise. S'il avance une explication, l'employé reste très surpris par cette annonce. "Tous les syndicats de l'usine sont abasourdis. Personne ne s'attendait à ça." En novembre 2019, l'entreprise enregistre une baisse des ventes de 30%. Les alumines qu'elle produit sont utilisées, entre autres, dans les matériaux de construction tels que le carrelage, dans les composants de produits high-tech comme les écrans de smartphone ou de télévision.

Ces baisses de revenus sont difficiles à supporter pour l'entreprise qui emploie 480 personnes à Gardanne. D'autant plus qu'Alteo a été contrainte d'investir ces dernières années pour respecter les normes environnementales. Jusqu'en 2015, elle rejetait ses déchets à la mer. Ils sont maintenant stockés à Bouc-Bel-Air, ce qui provoque la colère des riverains.

Avec cette demande de placement en redressement judiciaire, l'objectif de la direction est "de définir les moyens d'assurer la pérennité de l'activité et des emplois", précise son président Frédéric Ramé. Cette demande sera examinée par le tribunal de commerce de Marseille, jeudi 12 décembre.