L'usine Andros recrute et le fait savoir avec des flyers

"Si tu as la pêche, ramène ta fraise". C'est le message inscrit sur 54 000 flyers distribués par Andros. L'usine, basée à Portes-lès-Valence, recherche des conducteurs de ligne de productions, des opérateurs de machines sur ces lignes et des opérateurs ingrédients, qui prépareront les différentes recettes de produits Andros.

"Nous voulions quelque chose de nouveau et d'inédit pour frapper les esprits. Andros communique rarement et là nous disons Andros est à Valence et cherche du monde", résume Valérie Teilhas, la responsable des ressources humaines. "Nous cherchons du monde, peu importe les aptitudes et les connaissances de nos métiers, poursuit-elle. Ceux qui ont plus d'expérience auront plus de chances d'intégrer rapidement l'entreprise en CDI. Ceux qui n'ont pas d'expérience, nous avons prévu une formation à nos métiers."

Des postes en trois huit

L'entreprise a déjà recruté une vingtaine de personnes en 2019. "En 2020, nous voulons faire la même chose", explique Jean-Marie Gerin, le directeur de l'usine qui veut faire face à l'augmentation de la production année après année. Mais il fait face à des problèmes de recrutement : "Il y a beaucoup d'industries agro-alimentaire dans le bassin de Valence. Nous avons tous des besoins. Clairement, nous avons des postes à proposer de longue-date. Ce sont des postes où il y a des contraintes, en trois huit. Nous faisons le maximum pour que la qualité de vie au travail le plus évoluée possible."

Le métier s'est aussi simplifié, comme l'explique Philippe Billon, le responsable de l'activité de la transformation des fruits à l'usine : "On a quand même beaucoup travaillé sur la façon de faire et sur les postes eux-mêmes, pour les simplifier, les rendre plus faciles et moins contraignants" assure-t-il.

Une semaine après la distribution des flyers, Andros a déjà reçu une trentaine de candidatures.