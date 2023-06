L'usine B.A.T de Boncourt en Suisse maintenu en activité partielle : 15 emplois sauvegardés

L’usine BAT ne va finalement pas complètement fermer ses portes à Boncourt, dans le Jura suisse, près de Delle.

Le groupe British American Tobacco avait annoncé en décembre dernier la délocalisation du site, où travaille près d'une centaine de frontaliers, sur 220 personnes en tout, dans le courant de l'année 2023.

15 emplois préservés

La direction a annoncé ce jeudi la décision de conserver l’entrepôt et le département d’expédition, selon les informations communiquées par nos confrères de Radio Fréquence Jura. Cela garantit les emplois de 15 personnes, ainsi que les collaborations avec la Fondation Les Castors qui occupe six personnes.

« On s'est rendu compte que la distribution des produits finis pouvait peut-être se maintenir à Boncourt. Garder cette activité en interne permet de garder une certaine flexibilité et de conserver un certain savoir-faire » commente Gilles Surdez, directeur de B.A.T à Boncourt.

Le siège social de l'entreprise reste dans le canton du Jura.