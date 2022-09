L'usine Bel d'Évron en Mayenne fête ses 60 ans avec ses 600 employés

L'usine Bel à Évron en Mayenne, qui fabrique le Mini Babybel, a fêté ce dimanche 18 septembre ses 60 ans avec ses 600 employés à l'étang du Gué-de-Selle. Une journée de jeux et d'activités mais aussi un moment pour faire le point, se souvenir et avancer.

Bien habillés, les 600 employés de l'usine Bel ont passé la journée ce dimanche à faire des jeux et des activités.

On connait tous le Mini Babybel, petit fromage rond et rouge qu'on met dans son cartable ou dans son panier de pique-nique. Ce dimanche 18 septembre, l'usine mayennaise d'Évron qui en fabrique cinq millions par jour, vous avez bien lu par jour, fête ses 60 ans. Pour l'occasion, ses 600 employés se sont réunis à l'étang du Gué-de-Selle.

21 000 tonnes de Mini Babybel en 2021

Quel est le secret d'une usine qui tient debout pendant 60 ans ? "Beaucoup de savoir-faire", répond Yann Lamblin, directeur du site depuis sept ans. "Et la passion de ses collaborateurs", ajoute-t-il. Depuis plus d'un demi-siècle, l'usine évronnaise mise sur les innovations technologiques, assure le directeur du site. À son ouverture en 196, elle fabrique plusieurs types de fromages avant de se consacrer uniquement au Mini Babybel dès sa création en 1976. Résultat : l'usine mayennaise est le premier site de production de Babybel dans le monde, avec cinq millions de petits fromages rouges produits chaque jour et près de 21 000 tonnes sorties de l'usine en 2021.

Le plus mayennais pour Yann Lamblin, c'est "l'encrage avec nos agriculteurs. On est dans un territoire très rire en lait et en compétence". L'atout d'un telle longévité, c'est aussi l'innovation, avec le lancement l'année dernière d'un Mini Babybel vegan, principalement destiné au marché anglo-saxon.