L'usine Besse & Aupy en Dordogne obtient un délai avant sa fermeture définitive

L'entreprise Besse & Aupy trouvera-t-elle repreneur ? Le fabriquant de dépanneuses, un des leaders du marché et société industrielle importante à Ribérac (Dordogne), devait fermer définitivement fin novembre. Il est en liquidation judiciaire, après la destruction de l'usine par les orages de grêle en juin dernier. Le tribunal de commerce de Périgueux décale finalement la date butoir au 16 décembre 2022.

Ce délai de quinze jours est accordé par la justice à la suite d'un contre-temps dans la procédure : avec l'amiante laissé à découvert après la tempête, l'inventaire et donc la valorisation des actifs de Besse & Aupy ont pris du retard. Le tribunal de commerce n'a pour autant reçu aucune offre de rachat l'usine industrielle depuis.

Mobilisation des employés

Parmi les 32 salariés au chômage technique depuis les intempéries du début de l'été, une dizaine se sont regroupés et mobilisés depuis cinq mois. Ils ont constitué un projet de reprise de l'entreprise clé en main. Le but ? Trouver de nouveaux investisseurs et dirigeants. Ce délai du tribunal de commerce leur redonne donc du baume au cœur *** : "Ca fait du bien au moral",*** abonde Céline Siwula, l'ancienne responsable des achats.

Ces ex-employés affirment être en contact avec plusieurs candidats pour sauver l'usine. "Nous n'en doutions pas puisque nous avons quand même un potentiel assez important, nous avions des carnets de commandes qui étaient complets. Mais c'est rassurant", poursuit celle qui était aussi en charge de la sécurité du site Besse & Aupy. Les profils des possibles repreneurs seraient divers, des industriels ou d'anciens dirigeants de sociétés.

"Notre savoir-faire plaît aux gens"

Pour Philippe Verdier, l'ancien PDG de Besse & Aupy lors des orages de grêle, une remise en route de l'usine serait compliquée, les intempéries ayant causé de gros dégâts. Il estime le montant des réparations à 2,5 millions d'euros. Les salariés mobilisent gardent tout de même espoir avec ce délai administratif du tribunal de commerce : "Nous y croyons fortement. Des personnes [d'anciens clients, N.D.L.R] nous appellent pour prendre des nouvelles et savoir si [l'entreprise] va repartir. Ca fait toujours plaisir : notre métier et notre savoir-faire plaisent aux gens. Il n'y a pas de raison que nous ne redémarrions pas", veut croire Céline Siwula.