L'usine BIC dans le Pas-de-Calais répond à la polémique sur les composants de ses feutres

UFC-Que Choisir alerte sur des substances nocives dans près de la moitié des feutres et surligneurs testés et provenant de différentes marques. Dans l'usine BIC de Samer, près de Boulogne-sur-Mer, ces produits sont "sûrs" et "testés dans des laboratoires indépendants agréés", selon la direction.

Parmi la trentaine de produits scolaires testés par l'association UFC-Que Choisir, provenant de plusieurs marques différentes, 40 % des feutres et surligneurs présentent des doses de composés toxiques susceptibles de provoquer des allergies voire des cancers. Dans le détail, il s'agit, entre autres, de "perturbateurs endocriniens, hydrocarbures aromatiques polycycliques, toluène et benzène".

Les feutres de la marque BIC sont produits depuis plus de 40 ans dans le Pas-de-Calais, dans l'usine de Samer, près de Boulogne-sur-Mer. Contactée par France Bleu Nord au sujet de la production de cette usine, la direction du groupe a répondu que ses produits étaient "sûrs" et "qualifiés selon un cahier des charges complet". La marque ajoute que les feutres sont tous testés "dans des laboratoires indépendants agréés pour valider leur sécurité et leur conformité en tenant compte des exigences réglementaires" et peuvent donc être utilisés "en toute confiance".