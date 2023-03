L'usine Blédina de Brive bloquée par des opposants à la réforme des retraites

Une opération coup de poing a été menée ce lundi à l'usine Blédina de Brive-la-Gaillarde, pour protester contre la réforme des retraites. A l'appel de la CGT, une cinquantaine de personnes, dont des cheminots venus en renfort, ont bloqué les entrées et sorties de camion sur le site. L'action débutée à 7h du matin, s'est poursuivie jusqu'à 16h. Une manière d'attirer l'attention sur ceux qui travaillent en usine, pour qui repousser l'âge de la retraite parait bien difficile, voire illusoire selon Laurent Vinchon, délégué syndical central CGT, chez Blédina.

"Sur Blédina la moyenne d'âge est de 50 ans et on se rend compte qu'avec le travail en 3x8 et les postes pénibles qu'on a, qu'on retrouve souvent des gens à partir de 52, 55 ou 58 ans qui sont en difficulté. Du coup, on ne peut pas accepter de reculer l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans" tonne le syndicaliste. Il évoque également des études sur la durée de vie réduite de ceux qui travaillent sur ces horaires postés et de nuit.

Des salariés licenciés faute de reclassement possible selon la CGT

Laurent Vinchon dénonce aussi la gestion de l'entreprise, avec des suppressions de postes en journée ces dernières années. Selon lui, ça ne permet plus de pouvoir proposer de reclassement aux salariés trop usés pour continuer sur ce rythme, surtout avec une pyramide des âges aussi défavorable. Il assure que "quelques collègues se retrouvent [classés] en inaptitude au poste car on ne peut pas les reclasser et ils sont licenciés." La CGT annonce d'autres actions coup de poing à venir en Corrèze, sans attendre la nouvelle journée d'action nationale prévue ce mercredi 15 mars.