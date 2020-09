L’usine Cevital toujours au point mort dans les Ardennes

En novembre 2018, Emmanuel Macron inaugurait un nouveau site de Cevital dans les Ardennes. Une usine située dans l'un des bâtiments de PSA aux Ayvelles, près de Charleville-Mézières, qui a pour projet de fabriquer des filtres et des stations pour purifier l'eau. Un millier d'emplois était annoncé par le PDG du groupe algérien, le milliardaire Issad Rebrab.

Près de deux ans se sont écoulés et le projet reste au point mort. Il y a bien des machines dans le bâtiment 4 de PSA mis à disposition de Cevital, mais elles sont à l'arrêt, bâchées, et aucun salarié ne fréquente les lieux. De source syndicale, on explique même que PSA, toujours propriétaire des lieux, n'excluait pas d'en reprendre la jouissance pour y installer des vestiaires, quand il s'agissait de faire de la place pour les mesures anti-coronavirus. L'intention de rachat du bâtiment par Cevital pour 2 millions d’euros est restée lettre morte.

Le bouclage financier reste à finaliser

Le groupe Cevital et sa filiale allemande Evcon n'ont jamais démontré de solides capacités d'apports en fonds propres. La levée de fonds de 175 millions d'euros annoncée l'année dernière ? "Jamais entendu parler", lâche le directeur de la Banque publique d'investissement en Champagne-Ardenne, Grégory Givron. Dans sa demande de financement à la BPI , Cevital tablait sur plus de 90% de fonds publics pour 250 millions d'euros d'investissement. Le dossier a été rejeté l'an passé faute de fonds propres suffisants, et aucune nouvelle demande n’a été déposée depuis.

Les lignes de production sont quasiment le seul apport de Cevital. Et les plus modernes se trouvent encore à l’étranger. Les déplacer pourrait s'avérer compliquer car la loi algérienne restreint les mouvements de capitaux à l'international, ce qui a valu à Cevital et à Evcon d'être condamnés le 1er janvier 2020.

Peut-on encore y croire ?

Plus le temps passe, plus la confiance se tarit chez les décideurs politiques et économiques ardennais. "_On peut entretenir l'espoir mais il est très ténu"_confie un représentant du monde économique pour qui "il vaut mieux se tourner vers d'autres projets". "Cevital n'a jamais sifflé la fin de la partie", tempère un élu. "On a pas le droit de désespérer avant d'avoir tout essayé", enchérit le président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon.

Depuis la sortie de prison le 1er janvier du PDG Issad Rebrab, condamné pour des infractions liées à des mouvements de capitaux à l'international, le groupe algérien a réaffirmé sa volonté de s'implanter dans les Ardennes. Ce grand patron souhaite une ouverture de l'économie algérienne mais n'est pas écouté par le pouvoir. Dans ces conditions, investir en France, y installer des lignes de production peut s’avérer délicat.