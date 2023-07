L'usine Chevillot d'Albi espère reprendre son activité rapidement après l'incendie qui a détruit ses stocks

Tous les Albigeois la connaissent sous le nom de Chevillot. Le fleuron industriel, racheté par MSD Santé animale en 2021, fabrique pour le monde entier des boucles, des bagues, en plastique et électroniques pour identifier les animaux (les vaches, les brebis) et a été victime d' un incendie vendredi 21 juillet un peu avant 22h.

Stocks détruits, salariés en vacances forcés ; Albi propose son aide

Le feu n'a pas fait de victime, aucune habitation n'a été touchée, mais 82 pompiers avec une vingtaine de véhicules ont été mobilisés toute la nuit et ont maitrisé les flammes vers 4h du matin. "Ils ont fait un travail formidable et ont sauvé les machines", explique David Lussot, directeur engagement client et développement chez MSD. L'outil industriel a les pieds dans l'eau, mais devrait pouvoir être réutilisé. En revanche, les stocks de plastique qui étaient dans l'entrepôt ont été complètement détruits et les clients devront attendre car rien ne sort de l'usine. "L'évaluation notamment financière des dégâts est en cours, mais il y a un élan local de solidarité incroyable", assure David Lussot, qui ne donne pas de calendrier.

Des réunions se tiennent tous les jours pour tenter de trouver des solutions ; la CCI, la préfecture, la Ville, des industriels se mobilisent. Environ une centaine de salariés sont dans l'attente. La direction a demandé aux employés de prendre leurs congés, et il y aura peut-être du chômage partiel. Pour reconstituer les stocks et redémarrer l'activité, il faudra s'installer dans d'autres locaux. La communauté d'agglomération de l'Albigeois a proposé son aide et des locaux proches de l'usine.

"On veut préserver le site albigeois"

MSD Santé animale a aussi des locaux à Vitré, près de Rennes. "Mais on veut préserver le site albigeois qui est très important pour nous, on veut relancer la machine au plus vite", dit D. Lussot. Il faut dire que le groupe a racheté ce site en 2021 (pour un montant non communiqué) et a injecté il y a peu 3,5 millions d'euros. MSD Santé Animale se décrit sur son site comme la filiale France de MSD Animal Health, l’activité mondiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, numéro deux mondial en termes de recherche et développement, de production et de commercialisation de produits de santé animale.

Concernant l'enquête, les policiers n'ont pas encore pu faire de constatations, mais ils privilégient toujours la piste accidentelle.