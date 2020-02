L'usine chinoise de Colart rouvre après cinq semaines de fermeture à cause du coronavirus

L'usine Colart de Tianjin, en Chine, a rouvert le jeudi 20 février 2020. Elle était fermé depuis le Nouvel An chinois, à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette manufacture emploie plus de 300 salariés, donc autant que celle du Mans.