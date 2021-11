L'usine de batteries électriques de Douai prévoit jusqu'à 1 200 emplois pour sa mise en service fin 2024

C'est à côté de son partenaire Renault que la future usine de l'entreprise japonaise Envision AESC doit s'implanter à Douai. Jeudi 4 octobre 2021, le directeur du projet Ayumi Kurose a annoncé vouloir recruter "environ 1 000 à 1 200 personnes à partir de décembre 2024 pour le démarrage de la production".

Annoncée en mai, l'usine va produire des batteries électriques, principalement pour les véhicules de la gamme électrique de Renault comme la future Renault 5.

Des formations dès l'automne 2022

Cette technologie se déploie peu à peu en France et la demande mondiale est croissante avec l'essor des voitures électriques. Envision AESC veut donc aller vite : "C'est une formation qui peut être assez longue. Nous prévoyons environ deux ans pour être vraiment opérationnels en bout de chaîne. Des formations, notamment avec le conseil régional, avec le Pôle emploi, pourront démarrer dès la rentrée prochaine, en 2022."

L'entreprise veut aussi aller chercher des jeunes et compte se tourner vers des lycées technologiques ou des écoles d'ingénieur. Pour Ayumi Kurose, "les personnes formées vont pouvoir à leur tour former d'autres personnes et on atteindra ainsi l'objectif d'emploi".

Deux autres ateliers envisagés

Les emplois seront à 70 % localisés sur la chaîne de production, au contact des machines car l'usine sera très automatisée. Il y aura 20 % des emplois dans la maintenance et 10 % de cadres ingénieurs.

Dans un premier temps, l'objectif de production est de 180 à 200 000 batteries par an. Deux autres ateliers de production sont aussi envisagés pour monter à 3 000 emplois d'ici 2029. Mais cela dépendra des commandes.

Une concertation avec les habitants du bassin

Avant cela, la période de concertation publique obligatoire débute ce lundi 8 novembre. Elle durera 2 mois jusqu'en janvier. 90 communes autour de l'usine ont été identifiées pour 360 000 habitants. Ce sera l'occasion pour eux de poser toutes leurs questions sur le chantier et l'usine : emploi, environnement, travaux, retombées économiques. Ils pourront aussi émettre des avis qui seront pris en compte par le maître d'ouvrage.

Si le résultat de cette concertation publique est positif et que les autorités donnent leur feu vert, le premier coup de pelle du chantier sera donné à l'été 2022.