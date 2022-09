L'usine de biscuits Saint-Michel de Champagnac-de-Belair recrute 60 personnes en CDI en Dordogne

La marque de biscuits Saint-Michel organise un job-dating le 14 septembre 2022 pour pourvoir 60 postes dans son usine de Champagnac-de-Belair (Dordogne). Profils expérimentés ou non sont invités à se présenter.

L'entreprise de biscuit Saint-Michel recrute 60 personnes en CDI dans son usine de Champagnac-de-Belair, au nord de Périgueux (Dordogne). Elle organise un job-dating le mercredi 14 septembre sur le site de l'usine, de 9h à 17h.

Les emplois à pourvoir sont des postes d'opérateurs de production et de conditionnement, des techniciens de nettoyage ou des conducteurs de machine. Ils sont ouverts à des hommes comme à des femmes, débutants ou avec expérience.

Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà se signaler en appelant l'agence qui s'occupe de l'évènement au 05 53 09 90 60.

L'usine périgourdine de l'entreprise est spécialisée dans la production de madeleines et de prêts à garnir pour les professionnels. Depuis quelques semaines, elle accueille aussi la plus grande ligne de production de l'entreprise : plus d'une tonne de gâteaux y est produite chaque heure.