L'usine de cellulose de Saint-Gaudens s'arrête deux semaines pour maintenance

C’est le plus gros employeur privé de Saint-Gaudens : "la cellulose", comme tout le monde l'appelle à Saint-Gaudens. L'usine Fibre Excellence de pâte à papier, classée Seveso II (seuil haut) emploie aujourd'hui 280 salariés.

Elle est en service depuis 1959, et même si elle gâche le paysage, elle fait vivre la ville. Malgré ses fumées, l’odeur de chou caractéristique, et quelques inquiétudes parfois sur la sécurité. Il y a trois semaines, un incendie s’est d’ailleurs déclaré sur une chaudière. Le site a été arrêté, puis s'est relancé il y a quelques jours, après réparations et contrôles. Tout est rentré dans l’ordre selon la direction, et les services de l'État.

1.200 personnes en action pour le "grand arrêt"

L’usine doit désormais s’arrêter de nouveau pour deux semaines, à partir de ce lundi 7 juin. Il s'agit d'un "grand arrêt de maintenance", organisé tous les deux ans. 1.200 employés de 15 entreprises sous-traitantes vont participer à ce grand chantier de six millions d'euros. D’ailleurs tous les hôtels de la ville sont pleins pour la période.

François Lewin dirige l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens. © Radio France - Mathieu Ferri

C’est une étape importante pour la vie de l’usine, et pour la sécurité, explique François Lewin, le directeur de Fibre Excellence à Saint-Gaudens : "C'est là que nous faisons toute la maintenance que nous ne pouvons pas faire lorsque l'usine est en marche. Mais c'est aussi là que nous mettons en place de nouveaux équipements pour la modernisation du site". Il explique d'ailleurs qu'à cette occasion sera installée une nouvelle "wash press" (presse laveuse) dédiée au lavage de pâte à papier, "et permettre derrière de la blanchir avec moins de produits chimiques".

Les Commingeois résignés face à l'usine

Ce grand arrêt, c'est aussi l'occasion de faire le point sur le regard des Commingeois sur cette usine, qui existe depuis soixante ans. Depuis la promenade du boulevard Jean Bepmale, sous les marronniers, on ne voit qu'elle. Les jours gris, les fumées de la cellulose viennent se mêler aux nuages bas. Et quand le ciel est bleu, le site gâche la vue sur les Pyrénées, juste derrière. "On voit la fumée tout le temps, et quand le vent souffle, on la sent", explique Nicolas, chien en laisse, qui a vue sur l'usine depuis ses fenêtres.

"On voit la fumée tout le temps, et quand le vent souffle, on la sent." - Nicolas, un habitant de Saint-Gaudens

Rares cependant sont les habitants qui se mobilisent vraiment contre cette usine. Ou alors les inquiétudes sont gardées sous silence. "C'est une usine comme une autre", juge Alain, rencontré sur le boulevard. Au fil des décennies, les Commingeois s’y sont habitués, tout comme à l’impact visuel : les tas de bois, les dunes de copeaux, et les tours en métal. Il faut dire qu'ils n'ont pas le choix.

L'usine est dans le paysage de Saint-Gaudens depuis 1959. © Radio France - Mathieu Ferri

Un manque d'informations ?

Le cousin de Laure d’ailleurs y travaille : "Il est très content de travailler là-bas, il ne s'en plaint pas". Mais elle reconnaît : "C'est sûr que c'est pas joli, et que ça sent mauvais, mais c'est une source d'emploi tellement grande ici que les gens s'accoutument". Jean-Pierre est du même avis : "S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de Saint-Gaudens".

C’est pour ça que Joseph Pellissa, de l’association Nature Comminges, se sent bien seul. Il parle d’une "résilience" des habitants, et dénonce le manque d’informations de la part de l’usine, pourtant classée Seveso : "Il faut être plus transparent, et dire les choses honnêtement, tel que c'est, sans tabou. Il n'y a pas à cacher que le site est dangereux, on le sait déjà ! Ce n'est pas une petit crémerie... Qui dit Seveso, dit dangereux".

"Ce n'est pas une petit crémerie... Qui dit Seveso, dit dangereux !" - Joseph Pellissa, de l’association Nature Comminges

Le directeur de l’usine François Lewin assure qu’il entend les inquiétudes : "Elles sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, on le prend pleinement en compte, et c'est pour ça que nous menons des investissements pour améliorer notre empreinte environnementale, notamment au niveau du bruit et des émissions".

"Nous menons des investissements pour améliorer notre empreinte environnementale." - François Lewin, le directeur de l'usine Fibre Excellence

Selon le directeur, les émissions de dioxyde de soufre ont ainsi baissé de 40% ces dernières années, mais le site en est un des principaux émetteurs en Occitanie. Quant aux odeurs, des efforts ont été faits pour les diminuer indique François Lewin, mais elles ne pourront jamais être totalement éliminées.