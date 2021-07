L'allemand Saarstahl conclut un accord pour reprendre l'usine de rails d'Hayange

Le groupe allemand de sidérurgie Saarstahl doit reprendre l'usine de rails d'Hayange, mise en vente par son propriétaire britannique Liberty Steel. Un accord de principe a été conclu avec l'industriel sarrois qui doit garantir ses 430 emplois et investir plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'usine de rails d'Hayange s'apprête à passer sous pavillon allemand après que son propriétaire, le groupe britannique Liberty Steel, a lancé un appel à des acheteurs potentiels en avril dernier. Un accord de principe a été conclu avec l'un des trois candidats, le groupe sidérurgique Saarstahl, qui s'engage à maintenir les emplois et à investir plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'usine qui emploie 430 salariés avait été rachetée par Liberty Steel, propriété du magnat indo-britannique Sanjeev Gupta, en août 2020. Celui-ci avait été confronté à des difficultés économiques après la faillite de l'un de ses financeurs, le groupe Greenshill, en mars dernier.

L'offre de reprise de Saarstahl privilégiée

Trois entreprises s'étaient portées candidates à la reprise de l'usine de fabrication de rails : l'italien Beltrame, l'allemand Saarstahl, et Arcelor Mittal. Ce jeudi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher ont annoncé la signature d'un "accord de principe" entre Liberty Steel et le sidérurgiste allemand.

C'est une satisfaction pour les syndicats de l'usine, qui avaient préféré son plan de reprise à celui de ses concurrents, et notamment d'Arcelor : « Saarstahl rembourse une partie de la dette d'Ascoval et d'Hayange, maintient l'emploi pour 36 mois et maintient le plan d'investissement qui avait été initié par Liberty, mais qui n'a jamais vu le jour » commente Gregory Zabot, secrétaire CFDT du CSE de l'usine de rails.

Il partage également son soulagement du choix de Saarstahl comme repreneur : « On considère qu'ils avaient la meilleure offre, surtout face à Arcelor, dont on craignait qu'ils ne suppriment à terme nos fonctions support à Hayange. Notre usine n'aurait pas fait le poids parmi les autres laminoirs de groupe Arcelor. Pour Saarstahl, ce sera un nouveau produit qu'ils voudront mettre en avant, nous serons leur seul laminoir à rails » ajoute-t-il.

La reprise définitive du site d'Hayange pourrait intervenir dans le courant de l'été.