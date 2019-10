L'usine de Renault Douai vous livre tous ses secrets

Douai, France

Si vous voulez savoir comment on fabrique une voiture, de A à Z, prenez contact avec l'office de tourisme du Douaisis ! Depuis le 30 septembre, Douaisis Tourisme organise des visites guidées de l'usine Renault de Douai. Cette usine, qui fêtera en 2020 son cinquantième anniversaire, a produit plus de dix millions de véhicules depuis son ouverture, elle fait partie du patrimoine local. "Dans un office du tourisme, on est en capacité de valoriser les vieilles pierres", explique Stéphanie Thieffry, la directrice de Douaisis Tourisme, "mais j'estime que l'histoire des entreprises fait aussi l'histoire du territoire".

A bord d'un bus électrique, vous pouvez donc parcourir les chaînes de production, sur ce site de 270 hectares, où travaillent plus de 3000 personnes. Vos guides sont des opérateurs de chez Renault, qui connaissent par cœur les secrets de fabrication. "On a beaucoup de remarques de personnes qui passent devant l'usine, mais ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur", souligne Delphine Lupart, qui d'habitude travaille à la logistique, et qui depuis quinze jours est guide pour les touristes. "Donc on essaie de montrer comment on fabrique un véhicule. On part de la tôle, et on va jusqu'au produit fini. Il a fallu adapter notre vocabulaire technique au grand public".

ECOUTEZ : nous sommes montés à bord du bus électrique, pour visiter l'usine Renault de Douai Copier

Les visites ont lieu deux à trois fois par semaine, au moment où les chaines sont actives et où les opérateurs travaillent. Les réservations se font sur le site de Douaisis Tourisme.