L'usine de verre de Vayres passe au vert

Dès la fin de l'année, la verrerie de Vayres, propriété du groupe américain OI, va remplacer l'un des deux fours de son usine. Au lieu de tourner au gaz et au fioul comme jusqu'à présent, le nouveau four fonctionnera à l'oxygène. Coût de l'investissement : 40 millions d'euros

La verrerie de Vayres, dont l'usine est implantée depuis 1970 au cœur des vignobles du bordelais, va donc troquer le gaz et le fioul, principales énergies utilisées pour faire chauffer ses fours actuels, contre l'oxygène pour son four numéro 2 à compter de la fin de l'année. 40 millions d'euros sont investis sur ce projet par le groupe américain OI, propriétaire de la verrerie.

"Sans four, l'usine ne peut pas marcher", détaille Philippe Mandavit, responsable RH du site, qui pointe l'importance fondamentale de chaque four dans le processus de production. Le rôle d'un four dans une verrerie est de mélanger les matières premières et de les brûler à 1550 degrés, avant que les bouteilles en verre ne prennent ensuite forme dans les machines de fabrication.

Chaque four a une durée de vie de 18 à 20 ans. Le choix qui a été fait pour le numéro 2, construit en 2003 et capable de brûler jusqu'à 500 tonnes de matière chaque jour, a été de basculer vers une utilisation de l'oxygène pour faire fonctionner le four, grâce à l'emploi d'une technologie innovante, nommée GOAT (Gas Oxy Advanced Technology). Une unité de production d’oxygène sera d’ailleurs construite sur le site pour assurer l’approvisionnement. C’est au final une réduction de 20% de la consommation énergétique du four qui est attendue grâce à cette technologie oxygène.

La décarbonation de l'entreprise doit se poursuivre à l'horizon 2027, puisque l'autre four de la verrerie sera lui aussi changé pour adopter la même technologie oxygène. "A terme, on parle donc d'une usine à deux fours 100% oxygène", se réjouit Thibaut Guichard, le directeur de l'usine.

Le four numéro 2 de l'usine mesure plus de 100 mètres carrés et peut brûler jusqu'à 500 tonnes de matières premières chaque jour. L'usine, elle, produit jusqu'à 500 millions de bouteilles chaque année © Radio France - Arthur Fradin

Autres avantages de ces changement de four pour les 285 salariés du site : un emploi pérennisé pour de nombreuses années. "Ce renouvellement nous permet de voir loin, avec des belles perspectives. D'autre ateliers sont d'ailleurs en train être améliorés", confie Philippe Mandavit. "Ce changement de processus industriel est aussi une opportunité pour nos salariés, qui vont dans leur immense majorité être formés à ce nouvel outil".

Dans un contexte de hausse générale des prix du carburant et du gaz, ce passage à l'oxygène tombe par ailleurs plutôt bien. "On subit de l'inflation, on est obligés de répercuter cela sur nos prix", précise Thibaut Guichard. "Donc du point de vue dépendance énergétique, c'est vrai que sur le long terme cela nous aidera".