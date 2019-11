L'usine Fiée des Lois à Prahecq a ouvert ses portes au public

Prahecq, France

300 personnes, réparties en petits groupes sur toute la journée, ont visité ce jeudi l'usine d'embouteillage FDL (anciennement Fiée des Lois) située à Prahecq près de Niort. L'occasion de faire découvrir un important site industriel de la région à des voisins qui passent devant parfois tous les jours.

150 millions de bouteilles par an

Avant de pénétrer dans l'usine, il faut s'équiper : charlotte, gilet orange de sécurité sont obligatoires pour être vu des employés. Car la visite se fait en pleine journée de travail, pour voir en vrai comment fonctionne l'usine. Une fois tout le monde prêt, le tour est assuré par des employés qui se sont portés volontaires. A la tête du groupe de 10h30, Yann Siohan, animateur qualité et environnement. Il est employé de FDL depuis 21 ans. "Je suis fier de montrer mon entreprise, je la connais très bien, c'est intéressant de répondre aux question. Et puis ça permet de faire attention à des détails qui ne nous accrochent plus le regard depuis longtemps".

150 millions de bouteilles sortent de FDL tous les ans. © Radio France - Marie Dorcet

FDL embouteille de l'eau, mais aussi du vin qui vient de France et de l'étranger. Bouteilles en verre, en plastique, cubis de vin de 5 ou 3 litres... Au total, ce sont 150 millions de bouteilles qui sortent chaque année de FDL. Forcément, ça fait de la cadence et du bruit. mais ça n'a pas l'air de déranger les visiteurs, agréablement surpris de la visite.

La cadence est incroyable, c'est formidable de pouvoir voir ça.

Faire parler de l'entreprise dans la région

C'est la première fois que le site ouvre au public, et ce n'est pas complètement désintéressé. Pierre Scohy, le directeur, explique que l'entreprise recrute : "C'est important que le public se rend compte de tous les métiers dont on a besoin, et que travailler dans le secteur agroalimentaire, ce n'est pas travailler à la mine" glisse-t-il dans un sourire. D'autant que l'usine va s'agrandir à partir de l'année prochaine : un nouveau bâtiment de stockage automatisé devrait voir le jour.

Les bouteilles en plastique sont formés ici à partir de "préformes". © Radio France - Marie Dorcet

Et de souligner qu'il est aussi important que les habitants des alentours aient l'opportunité de connaître l'usine, importante dans le bassin des entreprises aux alentours de Niort.

Les visiteurs ont en tout cas témoigné de leur engouement : il a fallu refuser des inscriptions.