L'usine historique de Carambar à Marcq-en-Baroeul déménage à Bondues

La douce odeur de caramel ne flottera bientôt plus dans l'air de Marcq-en-Baroeul (Nord). Carambar & Co va fermer l'usine historique du groupe, installée rue de la Chocolaterie depuis 1899. La production va déménager à huit kilomètres de là, sur le site Lutti de Bondues, racheté il y a deux ans.

7.500 tonnes de bonbons par an

Depuis sa création en 1954, le célèbre bonbon au caramel a changé plusieurs fois de propriétaire (Générale Alimentaire, Générale Occidentale, BSN, Danone, Cadbury, Mondelēz International...) mais c'est la première fois que la production change de lieu.

L'usine de Marcq-en-Baroeul compte environ 150 salariés et produit 7.500 tonnes de bonbons par an : Carambar, Mi-cho-ko ou encore Gom's. Le site de Bondues emploie environ 500 personnes et produit 25.000 tonnes par an : Lutti, Arlequin, Koala, Bubblizz ou encore Scoubidou.

Pas de licenciement selon la direction

Carambar & Co profite de ce rassemblement pour "constituer un pôle industriel fort et compétitif dans le Nord" et rassure : "Carambar reste et restera un bonbon emblématique qui a ses racines dans le Nord."La direction assure maintenir la production et l'emploi malgré ce déménagement.

Carambar & Co compte mille salariés et regroupe plusieurs marques de confiserie françaises : Poulain, Krema, Malabar, la Pie qui chante, ou encore Vichy, fabriquées en-dehors du Nord-Pas-de-Calais.