Mi-2020, l'usine Itron qui fabrique des compteurs d'eau et d'énergie à Reims, fermera ses portes. Les 137 salariés seront licenciés. La direction de l'entreprise explique que les coûts de production étaient trop élevés et veut donc transférer la fabrication de ses compteurs en Pologne.

Reims, France

"On a un énorme poids dans le ventre et on a du mal à digérer la nouvelle. C'est très très dur", voilà la réaction des salariés de l'usine Itron de Reims. Jeudi, la direction leur a appris que le site allait fermer en 2020 et que l'ensemble des 137 salariés seraient licenciés. "On s'y attendait un petit peu, mais pas à une casse complète, pas à une fermeture du site", explique Eric Auvray, membre du syndicat CGT.

Une production transférée en Pologne

Pour justifier son choix, la direction explique dans un communiqué qu'elle "doit s'adapter aux nouvelles exigences du marché". Itron fabrique des compteurs d'eau et d'énergie depuis 30 ans dans le quartier Val de Murigny, mais aujourd'hui ce sont les compteurs communicants et intelligents qui se vendent, au détriment des compteurs mécaniques. Un tournant qu'avait pris l'usine rémoise puisqu'elle avait même décroché le marché du compteur gaz intelligent Gazpar.

Malgré cela, Itron explique que les coûts de production restent trop élevés et qu'elle vend ses produits à perte. "Ce n'est pas qu'une question de coût du travail", justifie Fabien Strézyk le directeur du site rémois, "Ce sont des questions d'organisation et de modèle industriel. La puissance des organisations en terme de négociation ou d'achat permettent aussi de travailler sur la compétitivité". La production ira donc en Pologne.

"Sur le marché du travail on est mort"

Outre la date de fermeture de l'usine, prévue pour mi-2020, aucun calendrier n'est encore acté. Les salariés, encore sous le choc, promettent en tout cas de tout faire pour obtenir les meilleures conditions de départ. "Il faut savoir que la moitié d'entre nous a plus de 50 ans", précise Eric Auvray, "Donc sur le marché de l'emploi on est mort ! On va essayer d'obtenir des formations, il va falloir se battre et être fort psychologiquement".

Dans son communiqué, le Président d'Itron France, Pascal Michaudel, écrit qu'il "comprend l'inquiétude [...] Nous nous engageons à mener un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux et nous mettrons tout en oeuvre afin de trouver une solution adaptée à chaque salarié qui sera concerné". L'usine de Reims n'est pas la seule concernée puisque le groupe va également fermer le site d'Haguenau (Alsace), entraînant le licenciement de 68 personnes.