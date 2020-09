L'usine Jacob Delafon ferme son site historique à Damparis dans le Jura

La décision est tombée ce jeudi soir. L'usine de la marque Jacob Delafon, implantée à Damparis près de Dole (Jura), va fermer. Le groupe américain Kohler, propriétaire de l'usine, a décidé de se séparer de ce site et de trouver un repreneur.

L'usine jurassienne de Jacob Delafon devrait fermer dans les mois à venir. C'est le "berceau" historique de la marque créée sur place en 1899, sur le site de Belvoye à Damparis. Le groupe Kohler l'avait rachetée en 1985.

C'est un échec puisqu'on se bat tous ensemble pour faire durer notre usine - Rodolphe Gomis, salarié depuis 25 ans

Pour les 151 salariés encore employés à Damparis, la nouvelle fait l'effet "d'un coup de massue", confie Eric Donzeau, depuis 35 ans à Jacob Delafon : "On pensait qu'il allait peut-être y avoir une réduction des effectifs, ou une réorganisation, mais pas ça".

Ils ont débrayé ce vendredi matin, au lendemain de l'annonce de fermeture. Les élus du personnel ont prévu de se réunir sur le site, ce lundi 7 septembre en début de matinée et comptent sur les syndicats pour négocier au mieux leurs conditions de départs.

C'est aussi l'émoi, plus globalement dans la commune et le bassin dolois. Le maire de Damparis, Michel Giniès -dont le grand père et la mère ont travaillé chez Jacob Delafon- parle d'un "pan de l'histoire locale qui va disparaître". Il espère le soutien de l'ensemble des décideurs politiques du secteur (Grand Dole, Département du Jura et parlementaires) pour tenter d'éviter une telle issue.

