L'usine l'Oréal de Vichy fête ses 50 ans

Creuzier-le-Vieux, France

1er juillet 1969, l'Oréal ouvrait son usine à Creuzier-le-Vieux, sur la piste de l'ancien aérodrome de Vichy-Rhue. 50 ans plus tard, le PDG du groupe, Jean-Paul Agon, fait sa première visite sur le site et ne tarit pas d'éloges sur cette usine qu'il juge exemplaire. "C'est une des usines du groupe qui connaît la plus forte croissance en matière de production, _elle exporte 80% de ce qu'elle produit vers 60 pays à travers le monde_..."

Pour le grand patron, le site de Vichy, malgré son âge, a su aussi être pionner en matière de développement durable : première usine du groupe à être neutre en émissions carbone, une réduction de 80% de sa consommation d'eau, des panneaux photovoltaïques qui couvrent 30% de la consommation de l'usine ou encore cette piste cyclable fraîchement aménagée pour permettre aux salariés cyclistes de rallier le site depuis Vichy.

Le site l'Oréal de Vichy fête ses 50 ans. Reportage de Juliette Micheneau Copier

50 nouvelles embauches d'ici 2020

Le directeur du site, Jean-Yves Larraufie affiche aussi ses ambitions pour l'usine vichyssoise : "On veut être capable de doubler notre production en 20 ans". D'ici l'an prochain, 50 nouvelles embauches sont déjà prévues, "et dans tous les métiers : conducteur de ligne, technicien qualité, contrôleur de gestion, approvisionneur... On recrute parce que le monde croit en Vichy et nous on croit en cette usine".

L'usine l'Oréal de Vichy emploie près de 400 personnes. - L'Oréal

L'usine l'Oréal de Vichy en chiffres

Près de 400 salariés

Une usine de 45 000 m²

40 lignes de production

1 million de produits fabriqués chaque jour sur les sites de Vichy et La-Roche-Posay

Un peu d'histoire...

L'usine de Creuzier-le-Vieux a 50 ans, mais l'histoire des produits Vichy, elle, remonte à 1931. Des crèmes à l'eau thermale inventées par un dermatologue vichyssois, le Dr Prosper Haller, qui va lancer la dermo-cosmétique en France.

L'histoire des produits Vichy remonte aux années 30. Copier