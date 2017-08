L'usine Le Tanneur de Bort les Orgues redevient "bleu-blanc-rouge"

L'usine Le Tanneur de Bort les Orgues et ses 400 salariés vont repasser sous contrôle français. Le maroquinier Tolomei rachète la société Le Tanneur, propriété du Qatar Luxury Group depuis 2011. Le protocole, qui permettra à Tolomei de devenir actionnaire majoritaire, a été signé cette semaine.

Après 6 ans passés sous le joug du Qatar Luxuary Group, l'usine Le Tanneur de Bort les Orgues et ses 400 salariés vont repasser sous une bannière "bleu-blanc-rouge". Le maroquinier français Tolomei rachète tout le groupe Le Tanneur qui connaît des difficultés pour ses ventes en France depuis quelques années. Tolomei prendra 50,2 % du capital de Le Tanneur, via une augmentation de capital. Le Qatar Luxuary Group gardera une participation minoritaire dans Le Tanneur.

Le site de Bort les Orgues ne ressent pas la crise

Mais le site de Bort les Orgues est un cas particulier dans ce contexte. L'usine a tout à gagner dans ce rachat car non seulement elle tourne à plein régime, mais en plus cette reprise devrait conforter son activité. En effet, les difficultés du groupe Le Tanneur ne concernent pas Bort les Orgues car, en Corrèze, le Tanneur travaille essentiellement pour d'autres grandes marques de maroquinerie qui vendent essentiellement à l'étranger. Et à l'étranger, ces marques ne subissent pas la crise du luxe contrairement aux produits estampillés le Tanneur, essentiellement vendus en France où le marché où le marché du luxe souffre depuis années.

Voilà pourquoi à Bort les Orgues, le carnet de commande est plein. Et le nouveau propriétaire de Le Tanneur voudra certainement s'appuyer sur le savoir-faire de cette usine et de ses employés.

En ce moment, il y a 350 salariés au total et une cinquantaine d'intérimaires. C'est une preuve de l'activité soutenue et le site est d'ailleurs en pleine phase de recrutement. Il formera lui-même ses nouveaux employés sur place au mois de septembre.