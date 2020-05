L’usine Michelin de la Roche-sur-Yon, en Vendée, rouvre ses portes pour la dernière fois

La Roche-sur-Yon, France

Plus de 600 emplois supprimés, à la Roche-sur-Yon : le site vendéen de Michelin a cessé son activité plus tôt que prévu, à cause de la crise sanitaire. Il rouvre ce lundi, avec quelques dizaines de salariés, mais la production de pneus est définitivement arrêtée.