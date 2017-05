L'usine Peugeot de Sochaux monte encore en cadence et les sous-traitants embauchent

Le succès de la 3008 ne se dément pas et les ouvriers de la chaîne de montage de la voiture vont être encore plus nombreux dès ce mardi soir. Les sous-traitants de Peugeot doivent eux aussi embaucher et investir.

La filière automobile tourne à plein régime autour de Montbéliard et plus largement dans toute la Franche-Comté. Le succès de la 3008 ne se dément pas : près de 130 000 commandes engrangées dès le mois dernier. Conséquence à Sochaux, au cœur de l'usine historique, la demi-équipe de nuit passe à une pleine équipe de nuit dès ce mardi soir avec 300 opérateurs en plus. Dès l'automne, une équipe de week-end de 900 personnes viendra aussi en renfort.

Les fournisseurs investissent

Pour répondre au rythme imposé par PSA, les sous-traitants doivent sans cesse s'adapter. Une mission parfois compliquée, et l'usine de Sochaux a d'ailleurs connu de nombreuses perturbations depuis plusieurs mois à cause, notamment, d'un incendie chez un fournisseur tchèque. Mais beaucoup sous-traitants embauchent et investissent pour arriver à suivre la cadence. C'est le cas par exemple du groupe MC Industrie qui a acheté une nouvelle cintreuse pour son site Technitube d’Etupes où travaillent 160 personnes. L'industriel a aussi investi dans une nouvelle presse pour son site SV Découpage de Saint Vit près de Besançon.

30% de production en plus grâce aux investissements

"Pour la cintreuse seule, nous en avons pour près de 350 000€ si on compte le coût de la machine et des aménagements à faire autour", explique Jean Pierre Moret, le président du groupe MC Industrie. "C'est une machine qui fait les tuyaux d'eau pour les voitures", explique le patron. Avant l'usine utilisait deux machines. Désormais la nouvelle cintreuse sort 2500 pièces par jour à elle seule, 30% de plus qu'auparavant. "Pour donner un ordre d'idée, on fabrique 100 pièces à l'heure contre 68 auparavant", explique Claude, régleur chez Technitube. Des gains de production qui permettent à l'industriel de répondre aux commandes de Peugeot mais aussi à d'autres clients. "On équilibre et on commence à gagner un peu d'argent", sourit le patron.