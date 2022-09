L'usine PFC à Vaiges doit arrêter une ligne de production à cause d'odeurs "à vomir"

L'usine PFC de Vaiges qui fabrique de la nourriture pour l'élevage de poissons à partir de restes de volailles est en partie à l'arrêt. La ligne de production qui utilise du sang a dû cesser de fonctionner après une nouvelle mise en demeure de la préfecture, la quatrième depuis l'ouverture du site au printemps 2021. Des odeurs nauséabondes d'œufs pourris, d'oiseaux en décompositions hantent les riverains autour de l'usine. Les habitants n'en peuvent plus explique Bernard Bouflet, président de l'association de sauvegarde de la vallée de la Vaige et de l'Ouette.

Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait zéro odeurs. C'est le principe de ne pas déranger par la présence des usines. On n'est pas contre sa présence, de toute façon maintenant on doit faire avec sa présence mais on ne doit pas faire avec les odeurs qu'ils nous envoient dans nos maisons et sur nos terrasses, sur le jardin, sur le linge. Enfin, c'est incommodant au possible. [00:01:22][16.0]