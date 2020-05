L'usine PSA de Charleville-Mézières récupère la chaleur de ses fours pour se chauffer

L'usine PSA de Charleville-Mézières avait déjà équipé 9 de ses fours d'un dispositif permettant de récupérer la chaleur afin de l'injecter dans le réseau urbain qui dessert plusieurs quartier de Charleville-Mézières. Cette fois, PSA a choisi de réutiliser la chaleur en interne pour préchauffer ses propres bâtiments. Avant, la chaleur dégagée par les fours s'envolait dans l'atmosphère.

Le tiers de la facture de gaz économisé

Après Metz-Trémery, c'est la deuxième usine du groupe à se lancer dans ce système gagnant-gagnant. Deux premier fours sont équipés et alimentent déjà le réseau de chaleur interne. D'ici le mois d'octobre, le dispositif sera étendu à d'autres fours, "ce qui permettra de préchauffer l'air de la moitié des bâtiments industriels du site et d'économiser 250 000 euros de gaz par an, soit près du tiers de la facture", calcule Vincent Jauniaux, le pilote énergie de PSA Charleville-Mézières.

Vincent Jauniaux, le monsieur "Energies" de PSA Charleville-Mézières - Stéphane Beauboucher / PSA

Financièrement le projet ne coûte rien à PSA puisque la loi oblige les producteurs d'énergie à s'engager dans les économies d'énergie. C'est donc EDF qui a financé cette opération à 800 000 euros, via l'achat de certificat d'économies d'énergie.