L'usine PSA de Sochaux recrute 250 intérimaires

Sochaux, France

L'usine PSA de Sochaux a rouvert son bureau des recrutements. Avec le succès persistant de la 308, la production du système 1 va revenir au 1er juillet prochain à deux équipes complètes. Elle était passée cet hiver à une demi cadence sur l'une de ses deux équipes 308.

"250 intérimaires à recruter dans un temps court, c'est un véritable challenge"

Les recrutements pour le passage à cette pleine cadence ont déjà commencé. Ils vont s'étaler jusqu'à l'été. L'usine de Sochaux a besoin de 250 intérimaires. Même dans un bassin d'emploi frappé par le chômage, la tâche n'est pas aisée. "Toutes les bonnes candidatures sont les bienvenues", explique Sébastien Collard, directeur régional Ile-de-France,Centre et Est du groupe Synergie Intérim. "Malgré un taux de chômage élevé à Montbéliard, on n'a pas forcément l'ensemble des besoins. Nous sommes très vigilants sur le savoir-être de nos candidats. Nous cherchons des personnes sérieuses et fiables".

Sochaux recrute alors que Mulhouse s'apprête à arrêter temporairement son équipe de nuit. Plus de 900 intérimaires devraient en faire les frais. Synergie met tout en oeuvre pour tenter d'attirer ces intérimaires sur Sochaux. "On cherche des moyens de locomotion. Quand on a des bons éléments qui sont en fin de mission sur un site, on essaye en priorité de les basculer sur l'autre site", ajoute Jérôme Collard.

Pas d'impact pour l'instant sur la sous-traitance

Pour l'instant ce surcroît d'activité à Sochaux n'a pas encore d'impact sur la sous traitance. "Le "juste à temps" rend ces besoins d'emploi particulièrement imprévisibles", explique Sylvain Bourquin le responsable de l'agence Paul Carmatte Intérim à Montbéliard

Après une année 2017 record et une excellente année 2018, l'emploi intérimaire a fléchit en Franche Comté de 11 % au cours des quatre premiers mois de l'année.

A noter encore que le remontage de cette pleine équipe 308 à Sochaux est prévue jusqu'à l'automne. Au delà ? On ne sait pas.