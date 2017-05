A l'usine PSA de Sochaux, on recrute à tour de bras

Pour répondre au succès de la nouvelle 3008, 2500 emplois en intérim sont à pourvoir à l'usine de Sochaux et auprès de ses fournisseurs. La directiopn prépare pour septembre la mise en place d'une équipe de production de week-end.

On se pincerait presque les yeux à la lecture des chiffres. 1000 postes d'intérimaires sont à pourvoir pour la nouvelle équipe de production de week-end à l'usine PSA de Sochaux. On peut y ajouter les 500 postes qui permettent de répondre au "turn over" habituel de l'usine. Et 1000 postes encore chez les équipementiers. Cela fait un total de 2500 postes à pourvoir avant l'automne dans le bassin de Montbéliard, que l'on croyait sinistré, il y a quelques années encore.

C'est le succès de la nouvelle 3008 qui explique cette spectaculaire montée en cadence. Le système 2 qui produit le nouveau SUV de Peugeot fonctionne déjà en trois équipes : matin, après-midi et nuit. Une quatrième équipe est annoncée pour la mi septembre : une équipe de week-end : vendredi, samedi et dimanche. Ce sont près de 1000 postes. Rien que pour cette équipe de VSD.

Après avoir épuisé ses circuits de recrutement habituels, l'usine s'est tournée vers ses partenaires : état, région, Pole Emploi, agences d'intérim, pour lancer une opération de grande envergure. "Avec des besoins aussi importants, il a fallu sortir du cadre habituel", déclare Pierre Long, le directeur des ressources humaines de l'usine. D'où cette campagne choc avec affichage, spots Facebook, forum de demandeurs d'emplois, salon en lignes. Pole Emploi Bourgogne Franche Comté programme des opérations ciblées : des forums de demandeurs d'emplois sur l'ensemble de la région : jusqu'à Besançon, Baume les Dames, Lure et Luxeuil les Bains. Pour les compétences plus spécifiques, PSA sollicite du personnel de ses autres usines, comme celle de Madrid. On recrute également dans les universités et auprès de personnes en recherche de reconversion.

Ce sont des contrats temporaires pouvant aller jusqu'à 18 mois. "Pas de CDI pour l'instant car le groupe veut rester prudent", explique le directeur des ressources humaines, Pierre Long. En 2017, l'usine a rouvert le robinet des embauches, pour la première fois depuis cinq, avec 70 personnes recrutées en CDI, sur 2017

Avec ces nouveaux recrutements, l'usine devrait employer près de 2500 intérimaires. Près du quart de l'effectif de l'usine.

