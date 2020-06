L'usine PSA de Sochaux s'apprête à retrouver 80 % de sa production d'avant Covid

C'est une bonne nouvelle pour toute la filière auto du Nord Franche Comté. L'usine PSA de Sochaux annonce la constitution d'une équipe de nuit pour la rentrée de septembre sur le deuxième système de production (3008, 5008 et Opel Grandland.

C'est 750 opérateurs de plus. Et une production qui atteindra près de 80 % de celle d'avant la crise du Covid, soit quelques 1740 véhicules/jour. Cette montrée en cadence est tirée par la dynamique commerciale du groupe, notamment sur les modèles produits à Sochaux : 3008, 5008 et Opel Granland.

C'est une dynamique inattendue qui va bénéficier à l'ensemble de la filière auto du Nord Franche Comté.

"Même s'il faut rester prudent, la reprise est plus franche que ce qu'on pouvait craindre il y a quelques temps", explique Christophe Montavon, le directeur de la production à Sochaux. "Nous bénéficions de la très bonne dynamique commerciale, notamment sur les modèles produit à Sochaux. Mais dans ce contexte d'incertitude, nous continuons à monter en cadence avec prudence".

En attendant, Sochaux continue de faire appel à des effectifs supplémentaires pour constituer ses équipes. Principalement des opérateurs mulhousiens où l'usine reste en sous capacité. Mais aussi une trentaine d'intérimaires.

Pour la CFE CGC, "c'est le début du retour des intérimaires à Sochaux". Force Ouvrière y voit une "bonne nouvelle".

Et enfin, Sochaux recevra le renfort de quelques salariés de l'usine polonaise de Gliwice. Un signe de solidarité entre les sites européens de PSA. La CGT y voit surtout "une mise en concurrence les sites européens".

Une reprise vigoureuse qui n'est pas l'exclusivité de Sochaux, mais elle y est peut-être un peu plus marquée, en raison du succès des modèles fabriqués ici.