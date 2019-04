L'usine Renault à Batilly recrute 80 CDI supplémentaires

Batilly, France

"Cette annonce est une excellente nouvelle pour le bassin d’emploi" se réjouit Abdelaziz Raïssi, directeur de l'usine Renault de Batilly. Le site de Meurthe-et-Moselle, qui comptabilise déjà 2.600 personnes, recrute 80 salariés en CDI pour ses chaînes de production du Renault Master, un des véhicules le plus vendu chez les professionnels.

Cette annonce témoigne de la confiance accordée par la Direction Générale du groupe Renault envers les salariés de l’usine de Batilly et leur savoir-faire. " - Abdelaziz Raïssi, directeur de Renault Batilly

Ces postes à pourvoir sont destinés aux jeunes mais aussi aux expérimentés détenteurs, au minimum, d'un CAP/BEP. "Ce plan d’embauches très volontariste permet à notre usine de renforcer ainsi ses effectifs et ses compétences pour préparer dans les meilleures conditions son avenir et consolider sa compétitivité" explique le directeur du site de Batilly. L'usine Renault a d'ailleurs assuré que le personnel intérimaire déjà présent sera prioritaire dans le recrutement.

Un recrutement pour la sortie du nouveau Renault Master

Cette nouvelle campagne de recrutement fait suite à la sortie du nouveau Renault Master prévue en septembre prochain. "Grâce à cette face avant plus moderne, plus robuste, plus expressive à l’image désormais de toute la gamme Renault, je ne doute pas que nous restions leaders sur notre marché français et disposions désormais de tous les atouts pour aller détrôner le premier du marché européen" a déclaré Abdelaziz Raïssi.

Une nouveauté qui viendra s'ajouter à la production de l'usine de Batilly, qui enregistre près de 700 Renault Master 1 par jour. Une fabrication conséquente, qui a permis au site d'atteindre le record de 142.616 productions du véhicule en 2018.