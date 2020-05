L'usine Renault à Sandouville rouvrira dès jeudi soir

L'usine Renault de Sandouville (Seine-maritime) va rouvrir jeudi soir pour l'équipe de nuit, deux semaines après avoir été contrainte par la justice à fermer en raison de mesures jugées insuffisantes face au Covid-19. A l'issue d'un CSE (Comité Social Economique) qui s'est tenu ce mercredi matin, deux syndicats FO et CFE-CGC ont indiqué que le site allait rouvrir, une information confirmée quelques minutes plus tard par la direction de l'usine. Jeudi soir l'équipe du soir pourra donc prendre son poste et vendredi, les deux équipes de journée également. Le protocole sanitaire reste le même d'après la direction, comme lors de la reprise du 7 mai, les salariés devront prendre leur température à leur domicile, puis de nouveau à l'entrée du site. Des masques, du gel seront à leur disposition, tout l'affichage et le fléchage est évidemment toujours en place, ainsi que les "blouses blanches" chargées de vérifier le bon déroulé de tout ce protocole. Il n'y a donc pas de nouvelles mesures sanitaires.

Le site de Sandouville compte 1.848 employés en CDI et près de 700 intérimaires.

La CGT avait saisi la justice, estimant insuffisantes les mesures de protection pour lutter contre le coronavirus dans l'usine où travaillent 2.800 personnes (CDI et intérimaires). La procédure de consultation des instances représentatives avait été relancée par la direction de Renault. Le groupe automobile avait fait appel de la décision du tribunal. Dans un contexte où Renault avait annoncé un vaste plan d'économies dès la mi-février, les inquiétudes étaient fortes chez les salariés.