L'usine Renault de Sandouville de nouveau victime de la pénurie de composants en provenance d'Asie

L'usine Renault Sandouville près du Havre est obligée de fermer ce vendredi et ce samedi en raison d'une pénurie mondiale de composants électroniques. Cette semaine encore les employés ont été priés de rester chez eux, mais l'usine reste relativement épargnée comparé à d'autres en France.

La pénurie, mondiale, de composants électroniques et de matériaux rentrant dans la fabrication des véhicules touchent tous les constructeurs automobiles depuis le début de l'année 2021, une conséquences de la crise économique actuelle. Ainsi depuis janvier, l'usine Renault Sandouville près du Havre a fermée cinq jours en raison de cette pénurie de composants. Il y a deux semaines encore Renault Sandouville était fermée deux journées. Ce jeudi l'équipe de l'après-midi était priée de rester chez elle. Ce vendredi et ce samedi, l'usine sera fermée. Les salariés sont alors mis en activité partielle de longue durée. Pourtant la direction et le syndicat Force Ouvrière s'accordent à dire que l'usine de Sandouville est privilégiée, par rapport aux autres sites en France car certaines usines sont arrêtées des semaines entières.

Cette semaine ce qu'il manque, ce sont les calculateurs d'ABS, le système anti-blocage des roues d'une voiture. Ils proviennent d'Asie comme de nombreux composants électroniques. Chez Renault, c'est une "task force" au siège en région parisienne qui gère cette problématique et qui est en lien direct avec le service logistique de Sandouville. Comme l'activité y est forte (140 000 véhicules prévus en 2021), l'usine est tout de même servie en priorité.

Alors face à ces pénuries et arrêts, la direction évoque la "réactivité" et "l'adaptabilité" des employés mais côté syndicat, FO demande quand même plus de visibilité notamment pour l'organisation familiale des salariés. Le syndicat alerte aussi sur la pénurie de polymère, le plastique également utilisé dans la construction des véhicules.