Installée à Champagnac-de-Belair depuis 2011, la biscuiterie Saint-Michel poursuit son développement. Depuis un mois et demi, une nouvelle ligne de production a été construite sur le site. En plus des palmiers, des pâtes feuilletées et des choux à garnir, le site va désormais produire les fameuses madeleines de la marque nantaise.

Tous les profils sont les bienvenus

Aujourd'hui l'usine emploie 251 personnes. 73 contrats à durée indéterminée ont été créés en cinq ans mais l'entreprise doit faire face à une quinzaine de départs en retraite chaque année et doit aussi recruter pour renforcer ses équipes de production. La direction de Saint-Michel est à la recherche de quarante personnes pour l'année 2018. "Nous ouvrons nos postes à tous les gourmands qui sont prêts à découvrir l'univers industriel. On va vérifier leurs aptitudes et leur proposer une formation," explique Christine James, DRH de Saint-Michel.

Tous les profils sont les bienvenus, tous les âges aussi. Des postes de conducteurs de machine en fabrication et en conditionnement sont proposés. L'entreprise recherche aussi des caristes ou encore des contrôleurs qualité. "Le salarié démarre au Smic et on y ajoute le troisième mois, la pause, les paniers de nuit et de jour." Pour postuler il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Saint-Michel.