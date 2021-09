L'usine Stellantis à Sochaux suspend l'activité de l'équipe de nuit

L'usine de Sochaux Stellantis connaît encore un nouveau coup dur. Alors que le système 2, qui produit les 3008 et 5008, n'a fonctionné que 4 jours depuis le retour de congés le 17 août, la direction sochalienne annonce ce vendredi la suspension de l'activité de l'équipe de nuit. Dans un communiqué, la direction explique que le contexte, marqué par la crise des semi conducteurs qui paralyse l'activité, les oblige à "_piloter l'activité au jour le jou_r", et à mettre fin à l'équipe de nuit "jusqu'au retour à une meilleure situation en termes d'approvisionnement".

Les salariés en CDI devront changer de poste dès lundi

Concrètement, pour les 700 salariés de l'équipe de nuit, les salariés de l'équipe de nuit en CDI "seront amenés à rejoindre les équipes de doublage dans les prochains jours" indique la direction. Pour Eric Peultier, de Force Ouvrière : "l'ensemble des salariés de nuit pourront retrouver une place sur l'équipe du matin, soit sur l'équipe de l'après-midi. On ne va pas laisser quelqu'un au bord de la route en CDI, mais ça veut surtout dire, pour un certain nombre de salariés un changement radical de vie puisque les salariés qui sont en équipe de nuit sont là depuis maintenant une paire de mois, voire une paire d'années. Il va donc falloir retrouver des nounous, acheter un véhicule peut-être, réorganiser la vie familiale complète".

Des intérimaires sans travail dans le secteur automobile

En revanche, cette suspension signe la fin progressive de l'activité des intérimaires. Avec la fin programmée de l'activité du système 1, qui produit la 308, la semaine prochaine, et celle de l'équipe de nuit du système 2 ce vendredi, ce sont plus de 600 intérimaires qui n'auront plus de travail dans les mois qui viennent affirme François Guillerey de l'UNSA, soulignant qu'il n'y a pas que les intérimaires de Stellantis qui sont concernés mais aussi ceux des sous-traitants du constructeur automobile : "les emplois d'intérim qui existaient chez d'autres risquent d'être fortement impactés aussi. Il y aura un manque d'emplois en termes d'intérim sur le pays de Montbéliard".

Une situation vécue avec d'autant plus de frustration qu'elle est entièrement subie poursuit François Guillerey de l'UNSA : "On a une demande des clients qui est énorme. On aurait largement de quoi maintenir notre équipe, et même renforcer nos équipes, avec des heures supplémentaires pour nos trois équipes. Mais pour ça il faut les pièces de semi-conducteurs. . C'est extrêmement frustrant d'avoir d'une part des clients qui attendent leur voiture, et de l'autre d'avoir des ouvriers qui demandent du travail et d'avoir des intérimaires qui aimeraient voir leur contrat reconduit et de ne pas pouvoir faire".

