L’usine Stellantis de Rennes s’offre 8 ans de visibilité

Son dernier passage par l’usine de Rennes, datait de 2018. Autant dire une éternité. Depuis, il y a eu la crise du Covid, la pénurie des composants électroniques, le groupe PSA est devenu Stellantis. Et c’est donc en PDG de Stellantis, que Carlos Tavares est venu à Rennes ce jeudi, pour rencontrer les équipes, dont il a certes vanté la qualité de travail, mais à qui il a demandé des efforts pour réduire les coûts.

ⓘ Publicité

Réduction des coûts

D’autant que le prochain véhicule produit à Rennes à partir de 2024, un Citroën, nom de code CR3, sera 100% électrique. Et "le surcoût de l’électrique est de l’ordre de 40% par rapport au thermique", explique Carlos Tavares, qui n’a pas manqué de rappeler que "c’est l’Union Européenne qui a décidé du choix de la technologie". Tout le monde devra faire des efforts pour absorber ce surcoût, les "fournisseurs", "prestataires", "états qui imposent des taxes aux "entreprises". "Des métiers vont disparaître, d’autres vont être créés", a précisé le Patron de Stellantis.

Le véhicule unique d’une famille

Ce nouveau véhicule, dont le lancement est prévu en 2025, offre "8 ans de visibilité" à l’usine de Rennes. Et même s'il veut laisser au patron de Citroën la primeur de l'annonce, Carlos Tavares a dressé les grandes lignes de ce CR3, appelé à être l'unique véhicule d'une famille, 100% électrique donc, très fonctionnel, très moderne, extrêmement confortable, qui répondra aux attentes familiales. "Il doit permettre à la fois d’aller au travail et également en vacances sur des distances plus importantes". Coût de l’investissement, 160 millions d’euros.

En attendant, les 2130 salariés de l'usine rennaise (+ 250 intérimaires) poursuivent la fabrication du C5 Aircross et vont terminer celle du 5008, avec deux équipes de jour du lundi au vendredi.