L'usine Tereos d'Haussimont va fermer

C'est bientôt la fin de plus de cinquante années d'activité pour la féculerie d'Haussimont. Le groupe Tereos annonce qu'il s'engage dans la fermeture du site marnais. L'usine de transformation de fécule de pomme de terre était en vente depuis le mois de mars, en quête d'un repreneur avec pour échéance le 29 août, jour d'un nouveau comité social et économique au siège de l'entreprise en Seine-et-Marne.

ⓘ Publicité

Mais avant même la fin de la réunion, Tereos avait déjà publié un communiqué sur son site internet. Le groupe sucrier y explique que "faute d'acquéreur potentiel et en l'absence de perspective d'en trouver un, il doit aujourd'hui considérer le projet de cesser l'activité de la féculerie et envisager la fermeture du site."

Un nouveau projet industriel pour le site

Tereos compte maintenant se lancer dans la recherche d'un repreneur non pas de la féculerie mais du site. Dans son communiqué, le direction assure qu'elle cherche "un repreneur qui pourrait porter un projet solide de réindustrialisation".

“Nous avons pris le temps et délivré les moyens nécessaires pour trouver une solution qui permettrait de maintenir l’activité de la féculerie. Aujourd’hui, au regard de l’évolution de cette piste, il est de notre responsabilité de réfléchir à d’autres solutions pour le site d’Haussimont. Nous allons travailler et coconstruire un projet de transition avec les équipes d’Haussimont (62 collaborateurs) ; chercher un repreneur pour relancer une autre activité industrielle est une voie qu’il nous faut aujourd’hui explorer”, déclare Christophe Lescroart, Directeur des activités agricoles et industrielles Europe de Tereos, via le communiqué.

62 emplois en jeu

C'était l'option redoutée par les élus du personnel, un repreneur qui rachèterait les murs en laissant les 62 salariés de l'usine sur le carreau. Une nouvelle réunion est prévue sur le site d'Haussimont ce mercredi avec l'ensemble des salariés.

En début de semaine, le site Tereos d'Escaudœuvres dans le Nord avait été repris par Agristo , géant belge de la frite, Cela devrait créer 350 emplois mais Agristo n'envisage pas de reprendre les salariés de Tereos qui devraient être reclassés en interne.