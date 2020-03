L’usine Tereos de Morains dans la Marne s’engage dans la production de gel hydroalcoolique

Face à l’épidémie de coronavirus, Tereos, leader mondial de l’industrie sucrière et de la production d’alcool a décidé de contribuer à la fabrication de gel hydroalcoolique. L’usine de Morains fait partie des sites retenus pour produire. Le gel sera mis à la disposition des hôpitaux gratuitement.

"Dans un contexte de pénurie de gel hydroalcoolique en France, le groupe Tereos a décidé d’engager cinq de ses usines dans la production de gel hydroalcoolique", fait savoir le leader mondial de l’industrie sucrière et de la production d’alcool dans un communiqué. L’usine de Morains, à une trentaine de kilomètres de Chalons-en-Champagne, fait partie des sites qui contribuent à la production, avec les usines d’Origny-Sainte-Benoite dans l’Aisne, Lilliers dans le Pas-de-Calais, Nesle dans la Somme et Artenay dans le Loiret.

Le gel à disposition des hôpitaux gratuitement

"Face à l’épreuve sans précédent que traverse notre pays, nous avons considéré de notre devoir d’apporter notre contribution et notre soutien aux personnels soignants qui luttent chaque jour pour sauver des vies. C’est un engagement partagé par tous les coopérateurs et toutes les équipes de notre groupe", écrit Alexis Duval, le président du directoire de Tereos dans le communiqué. Le gel hydroalcoolique produit, sera mis à disposition gratuitement des Agences régionales de santé et des hôpitaux des régions proches, là où la situation est critique, précise le groupe.

La production de gel hydroalcoolique est dans la continuité de l’activité de Tereos mais c’est une première pour le groupe, davantage habitué à produire de l’alcool pour l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. L’objectif de Tereos est de produire 10 à 11 000 litres de gel hydroalcoolique par semaine. La décision est mise en oeuvre sur les cinq sites depuis ce mercredi. La production a même déjà commencé à l’usine d’Origny-Sainte-Benoite dans l’Aisne.