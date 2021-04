Pour la 2° fois en une semaine, la production du constructeur japonais est stoppée à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, des pièces électroniques. Toyota qui a aussi été impacté par le blocage du canal de Suez.

L'usine Toyota Onnaing de nouveau à l'arrêt à cause d'un problème d'approvisionnement ce lundi et mardi

A Onnaing (Nord), l'usine Toyota sera à l'arrêt ce lundi et mardi (photo d'archives)

La direction de Toyota profite du nouveau calendrier des vacances scolaires pour anticiper un problème d'approvisionnement qui devrait arriver à la fin du mois d'avril. Lundi et 12 et mardi 13 les plus de 4000 salariés resteront donc à la maison.

Ce mardi 6 le site nordiste avait déjà du fermer à cause d'une pénurie de semi-conducteurs, une pénurie mondiale, conséquence de la crise sanitaire qui a fait exploser la demande de ces pièces électroniques qu'on retrouve un peu partout, dans l'automobile, mais aussi les téléphones ou encore les jeux vidéos. Une crise qui pourrait durer et limite "la visibilité" selon la direction.

Direction qui explique aussi que le site nordiste est aussi impacté par le récent blocage du canal de Suez car deux bateaux en provenance du Japon qui transportaient notamment des batteries pour les moteurs hybrides ont été retardés.

Rattrapage des jours chômés le we

Les salariés seront payés à 100% ce lundi et mardi, mais ils devront venir rattraper ces jours chômés un samedi ou dimanche de nuit. Inadmissible pour Eric Pecqueur de la CGT qui estime que les travailleurs sont encore une "variable d'ajustement" pour des problèmes de production qui sont des conséquences du flux tendu et de l'économie capitaliste.

Quand à Thomas Mercier, délégué CFDT, il estime que les salariés ne comprennent plus l'accord de modulation sur les jours de rattrapage. A la base il devait servir pour les nouveaux projets, mais là il a été utilisé pour le brexit, ruptures de pièces liées au Covid, etc.

Il souhaite que la direction étale les rattrapages de ces jours chômés sur la durée et pas juste après le confinement ou pendant les congés d'été pour ne pas plomber le moral des salariés déjà éprouvés par la crise.