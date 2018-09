Pardies, France

Depuis début juillet, l'usine ne tourne plus, et il n'y a maintenant plus assez de personnel pour reprendre l'activité. Les procédures de licenciement seront mises en place à partir du 31 octobre. Sur les 86 salariés, 32 ont obtenu un départ en retraite anticipé. Les autres doivent être reclassés ou seront licenciés. 43 salariés vont aussi rester jusqu'à fin mars pour honorer le contrat avec Air Liquide, à qui Yara fournit les "utilités", c'est à dire de l'eau, brute et distillée.

Il y a un certain apaisement - Jean-François Derolez, délégué CGT

Dans l'ensemble, tout cela se passe plutôt bien explique Jean-François Derolez, délégué CGT : "on vide les stocks d'acide et d’ammoniaque restants. On est sur la fin. Il y a eu une petite trêve en août, même le cabinet de reclassement était en congé, mais ça y est ça repart et les reclassements continuent à s'effectuer. Les premières notifications vont tomber le 31 octobre, pour l'instant il reste à peu près 25 personnes à reclasser. Il n'y a pas une ambiance morose, ce n'est pas non plus de toute gaieté, mais ça se passe bien. Les gens ne voulaient plus tourner et prendre des risques. Entre surveiller les utilités (l'eau fournie à Air Liquide, ndlr) et produire du peroxyde ou de l’ammoniaque, c'est différent. Il y a un certain apaisement aussi".

Le groupe norvégien propriétaire du site avait annoncé la fermeture en mars 2017.