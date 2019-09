L'usine Yoplait à Monéteau fête ses 50 ans

Monéteau est l'un des trois sites de production de la marque à la petite fleur en France. L'usine produit du yaourt à boire, des petits Suisses et de la crème fraîche. Des produits vendus en France, au Royaume Uni, en Belgique et en Suède.

Monéteau, France

230 personnes travaillent sur le site Yoplait à Monéteau. En terme d'emploi, l'impact sur l'économie locale est donc important.

Mais le groupe Yoplait souhaite aussi montrer qu'est un acteur éco-responsable en multipliant les initiatives sur le site.

Car à Monéteau, on ne fabrique pas que du yaourt ou de la crème. C'est toute la chaîne: le petit pot et la bouteille sont élaborés sur place. Nicolas De La Giroday est le directeur général Yoplait France ." On les souffle, on les extrude sur place. Et juste après on les remplit, on les met en chambre froide et après on les exporte."

"Yop" de son origine Yaourt Odeur Plaisir, a été décidé au sein du comité de Yoplait en 1983. © Radio France - Thierry Boulant

1500 tonnes de plastique en moins par an

Dans un contexte où l'on demande au secteur agro-alimentaire d’être de plus en plus vertueux, on accorde autant d'attention aux produits laitiers qu'aux contenants qui doivent nuire le moins possible à l'environnement.

"Par exemple nos grandes bouteilles de Yop sont faites dans une très bonne qualité de plastique, complètement recyclable" explique Nicolas De La Giroday, "On fais en sorte aussi d'avoir des contenants plus fins, avec des plastiques plus résistants et donc par an on utilise 1500 tonnes de plastique en moins."

200 petits pots fabriqués à la minute © Radio France - Thierry Boulant

200 petits pots à la minute

Et il n'y pas que le plastique qu'on économise sur le site icaunais. L'usine de Monéteau a réduit de 7% sa consommation d'eau, ces 7 dernières années. De l'eau qu'elle utilise pour diluer le lait concentré.

Le site débite 200 petits pots à la minute et jusqu’à 400 bouteilles de yaourt à boire.