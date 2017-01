L’Yonne a accueilli 400 migrants en 2016

Depuis fin 2015, le département de l'Yonne accueille des migrants. En 2016, 400 migrants sont passés par les 5 centres d’accueil de l’Yonne.

Cela fait à peu près un an que le département de l'Yonne accueille des migrants. Les premiers sont arrivés fin 2015 chez nous. Depuis, il y a parfois eu quelques tensions dans les communes qui les accueillaient, parfois leur arrivée a été un peu improvisée rapidement mais aujourd'hui les procédures sont bien en places. Il y a désormais 5 centres pour les héberger : les centres Coallia d'Auxerre (deux différents), Avallon et Villeblevin et le centre Croix Rouge de Jaulges. En tout, le département peut accueillir 335 migrants en même temps mais sur toute l'année 2016, 400 seulement sont passés par chez nous.

Les associations agrées par l’État pour l’accueil des migrants cherchent des bénévoles

Ils restent en fait le temps de faire leurs démarches administratives pour demander le statut de réfugié. Cela prend entre 6 mois et 1 an alors en attendant, ils apprennent le français et les associations essayent de les occuper utilement. Le problème, c'est qu'elles manquent de bénévoles pour aider les migrants. Il faut notamment les aider à apprendre le français. C'est même ce que Christian Decultot, le coordinateur du plan migrants dans l'Yonne, veut faire en priorité pour la nouvelle année qui arrive.

On peut encore davantage travailler l’apprentissage du français parce que c’est un élément fondamental pour les migrants. La maitrise du français conditionne la réussite de leur parcours une fois qu’ils obtiennent le statut de réfugiés et c’est grâce aux bénévoles qu’on pourra leur apporter plus de cours de français.

Gérer l’urgence en 2016, préparer l’intégration des migrants en 2017

Alors maintenant que les tensions se sont calmées, que les procédures d’accueil, un peu gérées dans l’urgence vu l’afflux de migrants à Calais, sont bien instaurées entre les différents partenaires, Christian Decultot, le coordinateur du plan migrants dans l'Yonne espère, en 2017, avoir plus de temps pour accompagner les migrants dans leur demande de statut et préparer surtout leur installation définitive dans l'Yonne (ou ailleurs en France).

"En 2017, pour les personnes qui obtiennent justement le statut de réfugié, on va mener un gros travail d’insertion, prévient Christian Decultot. Sur le plan social en leur trouvant des logements définitifs avec les bailleurs publics qui disposent de logements vacants et dans les zones sans tensions existantes. Et sur le plan économique en les aidant à s’insérer par l’emploi. La grande problématique pour nous en 2017, ce sera ça : comment aider les réfugiés à s’intégrer dans notre département."