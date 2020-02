L'Yonne est le département de la région où les jeunes sont le plus au chômage ou sans activité

Plus de 11 000 jeunes dans l'Yonne âgés de 16 à 29 ans sont chômeurs ou inactifs selon une étude de l'Insee. C'est le département de Bourgogne-Franche-Comté où les jeunes sont le plus au chômage ou sans activité.

Auxerre, France

Entre 16 et 29 ans, hors étudiants, près d'un sur quatre est sans emploi. C'est ce que révèle l'étude de l'INSEE publiée ce mercredi. Et c'est encore plus marqué dans certaines zones du département.

Migennes et ses alentours est le secteur où les jeunes sont le plus souvent sans emploi. Cela concerne quasiment un jeune sur trois. Le Jovinien est presque autant touché. La situation est similaire à Saint-Florentin et Tonnerre. A l'échelle de toute la région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les zones où la proportion d'inactifs est la plus forte chez 16-29 ans.

Les jeunes femmes les plus touchées

L'étude de l'INSEE nous révèle plusieurs choses : ces jeunes inactifs ou sans emploi sont principalement des femmes. Pour une partie mères au foyer. Les hommes eux habitent plus souvent chez leurs parents. Ce sont d'avantage des jeunes sans diplôme qu'ailleurs dans la région.

Cela dit, il faut relativiser : ces jeunes ne sont pas tous en chômage longue durée. Beaucoup travaillent en intérim ou enchaînent les contrats courts. Et surtout la région est plutôt bien classée en matière de chômage des jeunes. Elle a le cinquième taux le plus faible sur les 13 régions de métropole. En Bourgogne-Franche-Comté, à 19 ans, un jeune sur deux n'est pas ou plus dans le système scolaire. A 29 ans, plus d'un jeune sur 5 est au chômage ou inactif.