Yonne, France

L'Yonne manque de chauffeurs routiers !

Une cinquantaine de postes sont à pourvoir en ce moment dans notre département, pour 500 environ dans la région. Une bonne nouvelle pour l'emploi, alors que Pôle emploi publie ce mercredi les chiffres du chômage de décembre.

La reprise économique mal anticipée

Dans notre département, 16 entreprises cherchent à recruter, sauf qu'elles ont le plus grand mal à trouver chaussure à leur pied. La pénurie, qui dépasse notre département s'explique paradoxalement par la reprise économique explique Philippe Demonteix, qui représente l'Union des Transporteurs Routiers de Bourgogne. Une reprise "mal anticipée, conjuguée aux nombreux départs en retraite". Résultat : "On se retrouve avec un volume de personnes à recruter très importants," constate-t-il.

Pour pallier ce manque, la branche du transport et de la logistique se mobilise avec l'opération Tremplin 2018. Objectif : repérer et encourager les candidatures.

Des métiers qui attirent de moins en moins

Car ces métiers souffrent souvent d'une mauvaise image et attirent peu. Pour Richard, chauffeur routier depuis 30 ans, c'est à cause des conditions de travail qui se sont dégradées : "La plus grosse difficulté c'est l'amplitude horaire de notre métier, minium 12 heures, et jusqu'à 15 heures par jour", le tout pour un salaire trop bas, estime cet autre conducteur, Pascal : "A l'embauche on est à 10 euros de l'heure, au bout de 15 ans on est à 10,98 euros, et même après 30 ans il n'y a plus d'augmentation".

A ce salaire de base il faut ajouter les primes, mais pour cela il faut enchaîner les heures.

Pas de quoi effrayer Stéphanie 30 ans, elle sort tout juste de sa formation de chauffeur routier : "J'ai voulu être sur la route, pour la liberté, après j'ai fait le choix de ne pas découcher, car je suis toute seule avec mes deux enfants. Alors oui, mes amplitudes horaires sont importantes mais c'est une organisation comme une heure, ça reste un beau métier, si on est déterminé et courageux, il faut y aller" juge cette jeune maman.

La formation de conducteur poids lourds dure entre 3 et 6 mois, elle peut-être financée par Pôle Emploi. Et pour faciliter le recrutement, la Fédération Nationale du Transport Routier va mettre en place des formations détaille Philippe Demonteix, son représentant régional. "Nous avons également pris l'engagement de créer un groupement d'employeurs, qui va recruter des jeunes et des moins jeunes pour les qualifier et les mettre à la disposition ensuite des entreprises partenaires de ce groupement."