La 100 000e remorque de l'année entre Cherbourg et l'Irlande, symbole d'un rebond de l'après Brexit

Et une qui fait 100 000 ! Le ferry Stena Horizon a débarqué son lot de camions à Cherbourg ce mercredi 22 décembre. Parmi eux, la 100 000e remorque de l'année à transiter entre le port du Cotentin et l'Irlande. Trois plus que l'année dernière. Une des conséquences du Brexit.

Un camion très attendu à la sortie du ferry Stena Horizon, ce mercredi 22 décembre. L'Irlandais Thomas Murphy, conducteur d'une entreprise familiale, était au volant de la 100 000e remorque transitant entre Cherbourg et l'Irlande en 2021.

Une cinquantaine de dockers travaillent au chvet des nombreux ferries en escale à Cherbourg. © Radio France - Esteban Pinel

Le chiffre impressionne, tout comme la hausse du fret sur ces lignes cette année : "Il y a trois fois plus de remorques qu'en 2020 et 2019", note David Margueritte, président du port cherbourgeois. Le Brexit est passé par là. Les entreprises contournent volontiers la Grande-Bretagne afin d'éviter les formalités douanières et administratives. L'axe Irlande-Cherbourg est lui européen.

David Magueritte (à droite), le président de la nouvelle société gestionnaire du port de Cherbourg au 1er janvier, a remis un panier normand à Thomas Murphy, chauffeur de la 100 000e remorque de l'année entre la France et l'irlande. © Radio France - Esteban Pinel

Les compagnies Stena Line et Irish Ferries, principaux opérateurs (en plus de Brittany Ferries) ont vu la fréquentation "tripler", sur le marché des marchandises. Si l'augmentation rapide de la demande a mis les compagnies au défi, elles ont su prendre le pli. Stena Line fait tourner deux navires en continu. Irish Ferries un bateau, voire deux selon les périodes. "Cette année, le nombre de rotations entre Cherbourg et l'Irlande a fait plus que doubler pour atteindre 587 rotations", recense un responsable du port.

La modernisation du port pour le Brexit, une aubaine

Comme les autres ports français, Cherbourg s'était préparé au Brexit. Huit millions d'euros ont été investis pour mettre les infrastructures en conformité avec les nouvelles mesures. Ce travail de modernisation est aujourd'hui bien utile pour gérer ces flux irlandais.

Le drapeau irlandais flotte plus que jamais sur le port de Cherbourg. © Radio France - Esteban Pinel

L'équipement manchois a profité de ce dynamisme pour retrouver un équilibre financier perdu en 2020. En 2022, "on table sur environ 1000 escales", glisse le responsable portuaire, entre les ferries et les paquebots. Sans compter les activités induites par les chantiers éoliens offshore. Des pistes prometteuses à l'aube d'un changement en coulisses : le 1er janvier, une Société publique locale, réunissant Ports de Normandie et la Communauté d'agglomérations du Cotentin prendra la tête de la gestion du site. Avec pour mission de le rendre encore plus attractif en s'appuyant sur le territoire (services, hébergements, etc...).