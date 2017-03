La 12e base de soutien du matériel de l'armée de terre recrute

La 12e BSmat recrute ! La base de soutien du matériel de l'armée de terre basée à Neuvy-Pailloux dans l'Indre recherche des civils : des mécaniciens, des peintres, des carrossiers ou encore des soudeurs.

La base de soutien du matériel de l'armée de terre basée à Neuvy-Pailloux dans l'Indre recherche des civils : des mécaniciens, des peintres, des carrossiers ou encore des soudeurs. Près de 53 postes sont à pourvoir à Neuvy-Pailloux et sur ses trois sites de détachement à Gien (Loiret), Nouâtre (Indre-et-Loire) et à Satory (Yvelines). Une décision prise par l'état-major en début d'année pour anticiper les départs à la retraite : il y en a 15 de prévus cette année à Neuvy-Pailloux, où la moyenne d'âge est de 52 ans. "Le but, c'est de remettre du sang neuf dans une population qui a bien donné et qui part à la retraite", précise le lieutenant-colonel David Brion.

Ces personnes vont être recrutées pour réparer les véhicules qui reviennent des terrains de guerre : "On reçoit régulièrement des camions qui reviennent du Mali où est engagée l'armée de terre ou même d'Irak. Les véhicules souffrent énormément de la chaleur, de la poussière et des pluies torrentielles : il faut donc les remettre en état", explique le lieutenant-colonel David Brion.

Près de 200 civils et 26 militaires travaillent à Neuvy-Pailloux. Dans le hangar, Patrick répare un camion de transport de l'armée de terre. Ce mécanicien est arrivé à Neuvy-Pailloux en 1984 et se prépare à prendre sa retraite : "On voit que c'est utile quand même. Quand un camion arrive abîmé, qu'il repart en bon état et qu'on le revoit sur le terrain, on est fier. Bon c'est sûr, c'est pour faire la guerre... Mais quand on est rentrés là, on savait ce qu'on allait faire !"

En seulement deux semaines, une trentaine de candidatures viennent d'arriver de tout le département, de la région et même... d'Alsace ! "Essentiellement pour la mécanique générale", précise Emilie Perraud, agent d'administration. Pour postuler, il faut minimum un CAP dans les secteurs recherchés, avoir un statut d'ouvrier d'Etat et un casier judiciaire vierge. La campagne d'information vient d'être lancée au début du mois de mars notamment avec Pôle emploi. Les entretiens doivent débuter au mois d'avril : ils seront suivis par des tests théoriques et pratiques au milieu du mois. Les premières personnes embauchées pourraient prendre leur poste dés le mois de juin.